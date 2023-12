United | che disastro Il Forest vince in contropiede nel finale

... i Red Devils inciampano in casa del Forest, mostrando al nuovo corso Ineos quanta strada c'è da fare per riportare loal livello più alto. Quasi nulli in attacco, tolto il gol e il palo...Ho sempre parlato del fattomi piacciano gli eventi di squadra nel tennis, qualcosadi solito manca a tutti noi in singolare, dove rappresentiamo noi stessi. LaCup è una delle ...La possibile destinazione estera di Dimarco La squadra in questione è il Manchester United di ten Hag che dopo i risultati non propriamente soddisfacenti di questa prima parte di stagione sta già ...Alla vigilia dell'impegno con la Grecia alla United Cup, Stefanos Tsitsipas si è allenatore regolarmente e dovrebbe scendere in campo senza problemi. Il tennista di Atene ha vissuto un complicato ...