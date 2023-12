Una è l' eroina dell' altra | così unite ma così diverse Ognuna con i suoi progetti ma accomunate da un grande amore per la moda e un' indiscutibile dose di bellezza

(Di sabato 30 dicembre 2023) È una splendida giornata autunnale a New York quando incontriamo la leggendaria supermoa Cindy Crawford, 57 anni, e sua figlia, Kaia Gerber, 22 anni, moa e attrice agli esordi. Cindy Crawford e Kaia Gerber, due gocce d’acqua in passerella per omaggiare Virgil Abloh X Siamo abituati a vederle spesso insieme, e se la loro, ...

Un’ amata ex allieva di Amici è pronta a debuttare come doppiatrice in un cartone animato Disney . Stiamo parlando di Gaia Gozzi, la cantante che ha ... (isaechia)

Tragedia sfiorata in una scuola dell'infanzia in provincia di Cremona. Come segnala Il Giorno, una maestra , nella semplicità del suo ruolo ... (orizzontescuola)

... 1,4 chili di, 700 grammi di marijuana, 50 grammi di cocaina, 700 grammi di sostanza da taglio,macchina per il sottovuoto, 4 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento ...Stellar Blade - Stellar Blade è un gioco d'azione e avventura di Shift Up, che vedrà i giocatori nei panni dell'Eve inTerra devastata. Combina azione intensa, grafica straordinaria e...Il dato è da leggere chiaramente in proporzione al numero degli abitanti ma, quello che sorprende maggiormente, è l'aumento del consumo generale degli ...Blizzard Entertainment vuole far diventare gratuiti tutti gli eroi presenti in OverWatch 2. Questo accende una luce di speranza per tutti gli utenti che sono im ...