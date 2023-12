“Una bellissima missione diventare mamma” Mennuni zittisce i critici

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 dicembre 2023) Lavinianon si sposta di un millimetro dalla sua posizione sul problema maternità. “La tua prima aspirazione deve essere quella di esserea tua volta” aveva detto la senatrice di Fratelli d'Italia a La7, scatenando le critiche della sinistra. Ma l'attacco dell'opposizione non scalfisce la rappresentante del partito di Giorgia Meloni, che in un'intervista al Messaggero ribadisce i propri pensieri: “Il problema non è solo sostenere economicamente chi mette al mondo un bambino, ma affrontare il problema culturale più profondo. L'essereè unae un completamento della propria natura, senza che questo debba impedire le legittime aspirazioni professionali che ogni donna deve poter coltivare o altre scelte liberamente effettuate in nome di altre missioni altrettanto ...