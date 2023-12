Un Podiocast speciale con i migliori podcast del 2023 | secondo chi li fa

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 30 dicembre 2023) Puntuale come una corsa dell'Atac e simpatica come la morte e le tasse (o viceversa), ecco l'immancabile classificona di fine anno con idel. Per non ripetermi (e per evitare anche oggi di lavorare davvero) ho chiesto un consiglio d'ascolto ad alcuni dei nomi più interessanti della scena dell'audio italiano. Tredici tra autori e produttori ci hanno regalato il loro parere sui propripreferiti, da recuperare durante queste vacanze invernali o da aggiungere alla libreria della vostra piattaforma di fiducia. Con un orecchio di qua e uno di là dall'Atlantico, Jonathan Zenti, audio edesigner tra i più famosi e seguiti, nel 2015 – all’alba della nascita di questa giovanissima industria – aveva già fondato il primo meeting internazionale degli audio producer ...