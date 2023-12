Un grosso carico di neve | come inizierà il meteo nel 2024

... per evitare che le spese e gli oneri a lorosiano più imponenti delle loro attività a ... La sanità, fra i tanti bluff del governo regionale di centrodestra, è quello piùe dagli effetti ...A pochi metri di distanza, inoltre, si è riscontrata la presenza di unquantitativo di ... né di una corretta gestione amministrativa poiché è risultato carente il registro die scarico ...Sta per sbloccarsi la lunga stasi atmosferica causata dall'anticiclone africano: pioggia e tanta neve in arrivo sull'Italia a più riprese, ecco le previsioni meteo per i primi giorni del 2024 ...Durante l’interrogatorio Raffaele Imperiale ha raccontato della spedizione fallita in Australia, spiegando che era un rischio calcolato che non ...