Un governo nemico del Sud | soltanto alla Sicilia ha tolto 5 miliardi

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ammontano a quasi 5le risorse sottrattedalMeloni. Questo nonostante lanon stia affatto bene, con indici di povertà e di disoccupazione elevati, infrastrutture e servizi carenti, settori fondamentali come la sanità in profonda crisi. Ad affermarlo è la Cgilnel dossier intitolato “Meloni quanto ci costi”. “Iltaglia – ha detto il segretario generale nell’Isola, Alfio Mannino – peraltro nel silenzio e con l’assenso delregionale, impegnato solo ad occupare spazi di potere”. Tutti i punti del dossier della CgilIl dossier della Cgil indica che si arriva a oltre 4,8con i tagli al Pnrr, pari a più di due ...

Il libro di Minoliti racconta le vicende del "Colonnello" che fu il capitano di "una squadra in fuga, non per la vittoria" (ilgiornale)

Con l'Europa, questa Europa, comedesignato delle destre, dalla Francia di Le Pen all'Olanda ... Perciò i due dioscuri delcontinuano a tirarsi calcetti reciproci, senza cercare di farsi ...... come le navi che per sfuggire aldevono "scomparire" nella nebbia artificiale. L'URSS invia ... Ilsiciliano non cede alle pressioni britanniche, ma la British Navy comincia circondare l'...La Cgil fa i conti sugli effetti della manovra: soltanto alla Sicilia il governo ha tolto cinque miliardi di euro.Il libro di Minoliti racconta le vicende del "Colonnello" che fu il capitano di "una squadra in fuga, non per la vittoria" ...