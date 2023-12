Un giornalista palestinese ucciso con la sua famiglia in un raid israeliano | salgono a 106 i reporter uccisi

Unche lavorava per la TV Al - Quds è stato ucciso insieme ad alcuni membri della sua famiglia in un attacco aereo sulla loro casa nel campo di Nuseirat, nel centro della Striscia ...Arafat era morto nel novembre del 2004 e sono stato l'ultimoche lo intervistò. Fu all'...l'intera nottata con lui e con le sue guardie del corpo fino all'alba quando il leader...Hamas rifiuta "un'altra tregua temporanea" e accusa: "Israele diffonde notizie false per respingere pressioni interne su ostaggi". Appello Onu per aumento urgente degli aiuti: "Popolazione esausta". 2 ...Guerra israelo-palestinese, Hamas rifiuta un'altra tregua temporanea. Gli aggiornamenti sul conflitto in Medio Oriente.