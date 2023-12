Un anno dopo la morte di Pelè | il Brasile rende omaggio ad O’Rey

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ilunfa ha perso la sua bandiera più grande, più luminosa che ha guidato la selezione brasiliana a trionfi per anni ed anni, a suon di gol.per tutto ilrappresentava il calcio, nella sua totale essenza e qualità. Unfa lache ha fatto sentire tutti più soli. Per ricordarlo, vi è stata una cerimonia tenutasi al Cristo Redentore di Rio de Janeiro, uno dei luoghi da cartolina più famosi del Paese, ha visto la proiezione di una maglietta delcon il nome di Pelé e il numero 10 sulla statua e un messaggio di Papa Francesco. Pelé è stato un devoto cattolico per tutta la vita. Altre cerimonie religiose si sono svolte al Museu Pelé di Santos, la città portuale che ha visto le gesta del grande campione con la maglia bianconera, e ...

La 72ma edizione della Vierschanzentournee si è aperta quest’oggi come di consueto con la prima gara a Oberstdorf sul Schattenbergschanze, in cui il ... (oasport)

“Occupare due scuole a Firenze , non per manifestare pacificamente le proprie idee, ma per fare ventimila euro di danni su arredi, porte, banchi, ... (ilfattoquotidiano)

Era dal 14 agosto 2022 che la Lazio non vincenva in rimonta in campionato. Il dato lo riporta questa mattina il Corriere della Sera, nell'edizione... (calciomercato)

Non si tratta di unrecord, che resta il 2016 quando al governo c'era Matteo Renzi , ma il ... Il primo importante provvedimento è stato quello licenziato dal Consiglio dei ministrila strage ......che ha confermato un trend in calo " dovuta alla normalizzazione delle abitudini dei ragazzi "... I cyber attacchi del 2023 Nell'che si sta per concludere, nel compesso, sono stati quasi ...VENEZIA - Venezia cenoni da sogno tra lusso e eleganza in ristoranti e alberghi. Arrigo Cipriani, l'illustre mente dietro l'iconico Harry's Bar, irradia entusiasmo nel raccontare ...Napoli Concertone del 31 a Piazza Plebiscito e il dj set a piazza Vittoria e Rotonda Diaz Il 31 dicembre avrà luogo il tradizionale concertone di Capodanno di Napoli. A partire dalle ...