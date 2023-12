Un anno di sport | dal Napoli campione d' Italia al trionfo nella Coppa Davis I successi del 2023

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 30 dicembreIlha regalato alil terzo scudetto della sua storia, dopo quelli del 1987 e del 1990. Ma inon sono mancati negli altri: nel tennis, dove Jannik Sinner è diventato il primono in finale alle Atp Finals (ex Masters) e ha trascinato l'in, riportando a casa l'Insalatiera dopo 47 anni, ma anche nell'atletica, con i trionfi di Tamberi, oro nel salto in alto, e della squadra femminile di Pentathlon. Per quanto riguarda il calcio, il 2024 sarà segnato dagli Europei, ai quali l'in carica, parteciperà con un nuovo Ct: Mancini ha lasciato la panchina a Spalletti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

L'esterno mancino, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è diventato un punto fermo dal 2021,in cui è rientrato a Milano dopo il prestito al Verona. Finora 119 presenze e 11 gol con la ...