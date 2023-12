Un anno di social in Italia | da Sanremo a Meloni e Ferragnez | tutti i temi più discussi del 2023

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) – Daallo scudetto del Napoli passando per Fabio Fazio, Chiara Ferragni e Fedez, ma anche Messi, Lukaku e l’exploit di Jannick Sinner in Coppa Davis: nele web deglini, leoni sono state dominate da sport e intrattenimento con oltre 345 milioni di conversazioni rilevate. È quanto emerge dal rapporto ‘– Undi web enetwork’, realizzato daData in esclusiva per Adnkronos (I DATI). L’analisi riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 dicembre di quest’. Ma non ci sono solo spettacolo e sport nei pensieri deglini. E’ infatti la politica la categoria più citata subito dopo nelle conversazioni (258 milioni), con ...

In tale contesto, anche a seguito dell'approfondimento di molteplici pubblicazioni sui... E come ogni, l'attenzione delle forze dell'ordine è sui festeggiamenti con fuochi d'artificio e ...6 dell' EuropeanPillar (anche se non di applicazione diretta) sulla determinazione di un ... niente corsi, niente risposte Di fronte a tale scenario, le scelte legislative dell'ultimoe ...Aumentano sia le donazioni di sangue e plasma che i soci: per Avis Toscana si chiude un anno in positivo. Al 30 novembre 2023, ultimo dato disponibile, le donazioni in Toscana sono state 97.336, cioè ...Avvicinare i giovani alla vita di città usando non un linguaggio istituzionale, asettico e distaccato, ma quello dei social, più vivace e creativo. E' stato presentato nella sala Tamborrino del Palazz ...