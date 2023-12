Un anno di politica | tra addii | riforme | strappi e ricuciture

(Di sabato 30 dicembre 2023) AGI - L'ultimo appuntamento pubblico è nella sua Milano, in Duomo. Addio a Silvio Berlusconi, e a 30 anni che hsegnato un'epoca. I fax che irrompono in Parlamento a rinfocolare lo scontro tra maggioranza e opposizioni sul Mes. La 'battaglia' sul salario minimo a colpi di grida in aula. Gli stessi parlamentari o membri del governo che canticchiano i brani di Morandi sugli scranni di Palazzo Madama.ma anche cuciture, come il fronte comune dellacontro i femminicidi. E poi, il passo felpato dei Corazzieri dentro Montecitorio, durante i funerali laici, un 'unicum' per la Camera, di un altro protagonista della scenacome Giorgio Napolitano. Ma ancora, l'Europa idealmente, e personalmente, a Lampedusa dove arrivano i profughi, ma anche nel fango della Romagna ...

'Con l'approvazione della legge di bilancio si rendiconta l'andamento di un interodi governo e si tratteggia il futuro prossimo del Paese. È evidente come questo Esecutivo, pur in un ...La maggioranza degli italiani non si aspetta nessun miglioramento dallaper la propria ... Nonostante il cambio apicale, rispetto allo scorso, latita costantemente di proposte ...La fine dell’anno si avvicina e la campana suona per tutti. Anche la politica è costretta a tirare bilanci, spesso difficili e in chiaroscuro, per capire cosa è stato e dove si andrà in futuro. Ecco… ...A quasi solo 24 ore dall'atteso countdown e, quindi, dall'inizio del 2024, è interesse comune capire che anno sarà quello ...