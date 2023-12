Ultime Notizie Roma del 30-12-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 dicembre 2023)dailynews radiogiornale preso la frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al micro Giuliano Ferrigno in Russia la difesa antiaerea battuto all’alba di oggi oltre i 30 droni ucraini su diverse regioni del paese ad annunciarlo è stato il Ministero della Difesa di Mosca La notte scorsa abbiamo fermato un tentativo del regime di portare a termine un attacco terroristico utilizzando ad un incontro aggettivi situati nel territorio della federazione Pieve su telegram il Ministero ha fermato nella stessa dichiarazione che l’unità di ripetere in servizio hanno intercettato e distrutto 32 droni ucraini in volo sui territori della regione di briansk il conflitto in Medio Oriente Israele intensifica gli attacchi su Gaza intensi bombardamenti aerei che sono stati effettuati anche sul campo profughi nel centro di Gaza Secondo me dice giornalisti ...