Ultime Notizie Roma del 30-12-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e sabato 30 dicembre al microfono Giuliano Vigno mitrale intensifica gli attacchi su Gaza intensi colpi di carri armati e bombardamenti aerei raider.ii sono stati effettuati anche sul campo profughi nel centro di Gaza Secondo me dice giornalisti maturità di Gaza hanno confermato l’uccisione di 187 palestinesi nei Raid israeliani sulla striscia nelle24 ore aggiornato il totale delle vittime palestinesi a 21507 secondo quanto annunciato dalle forze di difesa israeliane l’attrazione la Marina hanno colpito nelle escursioni cellule terroristiche infrastrutture in tutta la striscia di Gaza da della città nel corso della giornata di ieri decine di terroristi sono stati eliminati in diversi scontri con l’assistenza della versione le truppe hanno anche distrutto due edifici utilizzati da masne ...