Ultime Notizie Roma del 30-12-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 dicembre 2023)dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco tale in studio il vice segretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari Martin griffiths lancia un appello per un momento urgente degli aiuti Destinati alla popolazione di Gaza di un nuovo esodo di marcia verso il valico di rafah tra l’Egitto e il sud della striscia le forze israeliane hanno localizzate distrutto un appartamento nel nord di Garda usato come nascondiglio dal leader via Marsigli anni anzi sotto l’abitazione riferisce il Times of Israel vi era un ampio sistema di tunnel provato dagli investigatori dell’Unità di élite iaom a una ventina di metri di profondità con 218 m di lunghezza l f sostiene che l’appartamento La periferia di Gaza City sono stati rinvenuti in molti elementi che indicano era stato usato come Nascondiglio del leader di hamas ...