Ultime Notizie Roma del 30-12-2023 ore 09 | 10

(Di sabato 30 dicembre 2023)dailynews radiogiornale sabato 30 dicembre Buona giornata da Francesco Vitale 32 droni ucraini Sono stati abbattuti nella notte sulle regioni di moschea blu che corre che lo rende noto il Ministero della Difesa Russo citato dall’agenzia tassa non siano al momentodi vittime il 29 dicembre l’aula della camera ha approvato definitivamente la manovra 2024 contenuta nel ddl di bilancio con 200 di 112 93 astenuti il voto conferma l’impalcatura del provvedimento decisa lo scorso XVI ottobre dal Consiglio dei Ministri recepisce in toto senza alcun cambiamento le modifiche apportate in Senato ospedali Lombardi tutto stretto a causa dell’alto numero di persone che affollano i pronto soccorso perché colpiti da sindrome influenzale o contagiati dal covid E come previsto negli ultimi 15 giorni si è registrato il picco dei casi E allora per cercare di ...