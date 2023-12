Ultime Notizie Roma del 30-12-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 dicembre 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è arrivato il via libera alla manovra da parte della Camera dei Deputati con 200 cm 112 no e 3 astenuti è passata a Montecitorio la legge di bilancio il testo era già stato approvato dal Senato e Vale 28 miliardi di euro con i tre cardini da subito indicati nel governo taglio del Cuneo riforma dell’irpef e aiuti per le famiglie di peperoni mondiali si sono ulteriormente arricchiti nel5 più ricchi al mondo hanno visto le loro Fortune aumentare di 1500 miliardi di dollari recuperando del tour 2400 miliardi persi nel 2022 lo riporta l’agenzia Bloomberg sottolineando che i miliardari hanno assistito marzo della loro ricchezza del 48% o 658 miliardi di dollari Grazie album dell’intelligenza artificiale a fare meglio di tutti ancora una volta elon musk ...