Ultime di Calciomercato

(Di sabato 30 dicembre 2023) Inter – Doppio rinnovo in casa Inter: prima Federico Dimarco, che ha prolungato fino al 2027, poi Matteo Darmian, il cui contratto viene allungato di una stagione essendosi verificate determinate condizioni sportive. Tra i rinnovi più recenti Bremer-Juve e Osimhen-Napoli: eccoli tutti Inter- Sabato di annunci per i nerazzurri che hanno ufficializzato il rinnovo di Dimarco fino al 2027 (“Niente è come tornare a casa e restarci, l’Inter l’ho sognata da bambino”, ha scritto l’esterno su Instagram) e quello di Darmian fino al 2025. (Sky Sport) L'articolo proviene da Terzo Tempo Napoli.

(Adnkronos) – Napoli, Juventus e non solo: le ultime news di Calciomercato oggi 28 dicembre 2023. The post Calciomercato , ultime notizie ... (giornaledellumbria)

Napoli, Juventus e non solo: ultime news Napoli, Juventus e non solo: le ultime news di Calciomercato oggi 28 dicembre 2023. (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Napoli, Juventus e non solo: le ultime news di Calciomercato oggi 28 dicembre 2023. The post Calciomercato , ultime notizie ... ()

PROSSIME - 'Tutte le partite sono importanti, dobbiamo lottare come se fossero le. Giochiamo pensando che ogni partita può essere quella decisiva'.Pioli e Dionisi, allenatori di Milan e Sassuolo (LaPresse) -.itDa un lato, allo ...fare risultato per provare ad uscire dalla crisi che li ha visti conquistare un solo punto nelle...Dopo tre vittorie consecutive e una striscia di cinque risultati utili di fila in campionato, il Bologna crolla quasi inaspettatamente in casa dell’Udinese nell’ultima gara dell’anno. Le tre reti con ...Prima ancora dell'inizio del calciomercato, l'operazione che è ora cosa ufficiale per quanto riguarda l'intreccio di mercato in Serie A.