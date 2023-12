UFFICIALE – Darmian rinnova con l’Inter | la nuova scadenza

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 dicembre 2023)hato il suo contratto. A darne l’annuncio il club con un comunicatoche annuncia il prolungamento con laRINNOVO –con l‘Inter. Questo il comunicatodel club: “FC Internazionale Milano comunica che si sono verificate le condizioni per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo: il difensore classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2025?. Fonte: Inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati