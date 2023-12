Udinesemania - 2023 | un anno con poche gioie Cioffi si affida a Okoye per ritrovare i tre punti

(Di sabato 30 dicembre 2023)da dimenticare per l'Udinese. Da gennaio a dicembre il rendimento dei bianconeri è stato a rilento. Tanti pareggi, pochissime...

6 punti gettato al vento in finali da psicodramma contro Atalanta, Hellas Verona e Sassuolo. Sottilissimo il confine tra il deludente pareggio e la vittoria che avrebbe potuto ridare slancio ai bianco ...Vero e proprio scontro salvezza per l'Udinese che affronta il Sassuolo. I bianconeri sono ancora in cerca della prima vittoria casalinga della stagione. L'ultimo successo casalingo risale infatti allo ...