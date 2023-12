Udinese | Samardzic è fuori! Cioffi | 'Scelte tecnica'

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla trattativa in corso tra Napoli ed Udinese per Lazar Samardzic . L’interesse per Lazar Samardzic ... (forzazzurri)

Udinese e Bologna si sfida no alle 15 di oggi al Bluenergy Stadium di Udine, in un match valevole per la 18esima giornata della Serie A 2023-24.... (calciomercato)

Commenta per primo Di seguito le formazioni ufficiali di- Bologna:- Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. BOLOGNA - Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Urbanski, Ferguson, ...L'obiettivo è prendere giocatori subito pronti, anche facendo investimenti importanti: piacciono Dragusin del Genoa edell', mentre potrebbero andare via giocatori scontenti, come ...Stesso discorso per Lazar Samardzic, l'Udinese lo cederebbe per una cifra che si avvicinerebbe ai venti milioni, finora resta l'ipotesi più plausibile per gennaio.L'Udinese insegue il ritorno alla vittoria per chiudere al meglio un 2023 non indimenticabile per i colori bianconeri. Il Bologna punta il controsorpasso sulla Fiorentina, ...