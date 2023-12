Udinese | Cioffi | “Siamo stati atomici Abbiamo ritrovato l’entusiasmo”

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’dihala vittoria, la prima in casa della stagione, con un roboante 3-0 rifilato al Bologna che fino a qui aveva entusiasmato e fatto vedere buonissime cose, ma che oggi ha capitolato difronte agli uomini del tecnico ex Verona. Il tecnic dei friulani ha analizzato il match ai microfoni di DAZN.: “Il sostegno incondizionato da parte del pubblico è fondamentale per una squadra che haentusiasmo. Non era facile continuare a lavorare con la stessa intensità ed è per questo che la vittoria di oggi la considero davvero meritata. Anche per me e il mio staff non è stato facile andare contro le emozioni negative del momento, ma essendo noi l’esempio per la squadra dobbiamo sempre mantenere un atteggiamento positivo. Okoye? Silvestri è un giocatore importantissimo per ...