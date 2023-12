Udinese | Cioffi | questa vittoria è stata un parto

"Questa prima vittoria casalinga è stata come un parto". Lo ha detto Gabriele, in conferenza stampa, commentando il primo successo interno della stagione con il Bologna. "I ragazzi sono stati atomici - ha aggiunto - : è stata una vittoria di squadra, merito di tutti, ...... complice un buon posizionamento difensivo degli uomini di. Bianconeri che infatti stanno ... Emiliani sorprendentemente attoniti rispetto al solito intenso standard, con davanti un'che ...Il Bologna cade vertiginosamente sotto i colpi dell’Udinese di Cioffi alla Dacia Arena di Udine. La squadra di Thiago Motta non è quella solita e chiude il primo tempo in svantaggio per 1-0 con gol ...Il match pomeridiano della 18a giornata di Serie A si chiude con un risultato a sorpresa. Al Bluenergy Stadium domina l'Udinese, che travolge un Bologna ...