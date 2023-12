Udinese-Bologna | Serie A | salvezza ed Europa chiamano | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 dicembre 2023) Al Bluenergy Stadium di Udine si gioca il match valido per la diciottesima giornata diA tra. I padroni di casa cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Ospiti che, invece, vogliono continuare a sognare essendo in piena zona Champions League, al quarto posto in classifica. Un match importante, l’ultimo dell’anno per dueche proveranno a chiudere al meglio questo anno solare targato 2023, per entrambe le opponenti: ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le ultime, il pronostico, i momenti delle due società, lee dove sarà possibile assistere in televisione alla sfida di massima, ...