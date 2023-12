Udinese-Bologna 3-0 | tris friulano e Motta si ferma

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) – L'batte ilper 3-0 nel match in calendario oggi 30 dicembre per la 18esima giornata della Serie A 2023-2024. Terza sconfitta stagionale per gli emiliani. I friulani tornano a conquistare i tre punti dopo 6 turni e quasi due mesi (dal successo per 1-0 sul Milan a San Siro del 4

Pereyra, Lucca e Payero fermano la corsa degli emiliani UDINE - Sconfitta pesante per il Bologna , che cade per 3-0 in casa di un'ottima Udinese, ... ()

Commenta per primo3 - 0 (primo tempo 1 - 0) Marcatori : 23' Pereyra, 48' Lucca, 52' Payero(3 - 5 - 1 - 1) : Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy (69' Zarraga), Lovric, Walace (80' ...L'ha battuto il3 - 0 in un match valido per la 18/a giornata del campionato di Serie A. In gol per i friulani Pereyra (23'), Lucca (48') e Payero (52'). Finisce 0 - 0 l'altro match ...L'ultimo appuntamento del 2023 è il più atteso di tutti. Oggi allo Stadium va in scena Juventus-Roma per la diciottesima giornata di Serie A, con i bianconeri ...L'Udinese troverebbe anche il quarto gol, ancora con Lucca, ma tutto viene prontamente annullato per la posizione di fuorigioco del centravanti bianconero. Bologna che di fatto non riesce a ...