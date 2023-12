Udinese-Bologna 3-0 | tris friulano e Motta si ferma

L' Udinese ha battuto il Bologna 3 - 0 in un match valido per la 18/a giornata del campionato di Serie A. In gol per i friulani Pereyra (23'), Lucca ... (247.libero)

Al Bluenergy Stadium, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: le pagelle del match I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la giornata di Serie A 2023/24: pagelle. VOTI:(3 - 5 - 1 - 1): Okoye 6.5; ...UDINE - Sconfitta pesante per il, che cade per 3 - 0 in casa di un'ottima, riuscita ad azzerare la proposta di gioco della formazione rossoblù. Per i friulani apre la rete di Pereyra, seguita da quelle di Lucca e ...Su Okoye: "Silverstri per noi è importantissimo, ma abbiamo la fortuna di avere due portieri fortissimi dietro. La curva e lo stadio lo hanno supportato, come tutta la squadra. Per la prima volta ...La porta aveva bisogno di una scossa e tutti i meriti vanno a Gabriele Cioffi che ha capito esattamente qual era il momento in cui bisognava fare questo passo.