Ucraina | attacco sulla città russa di Belgorod | 14 morti e 108 feriti | Mosca | Sono responsabili Ue e Gran Bretagna

Ucraina - attacco sulla città russa di Belgorod : morti e feriti | Zelensky : sono 39 le vittime dei raid di Mosca di venerdì

30 dic 16:59 Usa: Non forniamo a Kiev mezzo per raid aerei come quello su Belgorod Gli Stati Uniti non incoraggiano né forniscono all'Ucraina i mezzi ... (247.libero)