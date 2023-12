Ucraina | attacco con droni in Russia | nel mirino diverse regioni

(Di sabato 30 dicembre 2023) Pubblicato il 30 Dicembre, 2023 (Adnkronos) –ucraino conin. La difesa antiaerea russa ha abbattuto all'alba di oggi oltre trentaucraini sudel paese. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa di Mosca: "La notte scorsa abbiamo fermato un tentativo del regime di Kiev di portare a termine unterroristico utilizzandocontro obiettivi situati nel territorio della Federazione russa", scrive su Telegram. Il Ministero ha affermato nella stessa dichiarazione che "le unità di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 32ucraini in volo sui territori delledi Bryansk, Oryol, Kursk e Mosca". —internazionale/ [email protected] ...

29 dic 16:22 Kiev: bilancio raid russi sale a 26 morti E' salito a 26 morti il bilancio delle vittime dell'ultima ondata di raid aerei russi in ... (247.libero)

29 dic 18:49 Sale a 30 il bilancio delle vittime ucraine per i raid russi Sale a 30 il bilancio delle vittime nel massiccio attacco russo ... (247.libero)

29 dic 22:32 attacco russo su larga scala a Kherson I russi hanno bombardato 'su larga scala ' in serata la città di Kherson , dopo che questa mattina ... (247.libero)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di venerdì 29 dicembre, in diretta. Kiev : «Almeno 30 morti nell'attacco russo , 160 i feriti». Ue: «Pronti a ... (corriere)

Oltre trenta i velivoli senza pilota abbattuti dalle difese aeree russe su Briansk, Oriol, Kursk e Mosca attacco ucraino con droni in Russia . La ... (sbircialanotizia)

La Russia ha messo in ginocchio l'dei civili con unmissilistico senza precedenti. Putin ha voluto colpire con una ferocia inaudita nell'anniversario di una ricorrenza storica: il 29 dicembre del 1922 Stalin firmò al ...Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa di Mosca: "La notte scorsa abbiamo fermato un tentativo del regime di Kiev di portare a termine unterroristico utilizzando droni contro ...Secondo le autorità locali, sono almeno 18 i civili rimasti uccisi in Ucraina nell’ultima raffica di raid aerei russi, mentre 86 persone sono rimaste ferite e un numero al momento non noto di altre pe ...I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto nella notte 32 veicoli aerei senza pilota ucraini sopra le regioni di Mosca, Bryansk, Kursk e Oryol. Lo ha ...