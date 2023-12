Tv italiana in lutto | morto il grande giornalista e ospite dei programmi

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 30 dicembre 2023)in Italia per la scomparsa del. Ènella notte a Roma all’età di 81 anni. Era nato a Bologna il 27 maggio del 1942, dopo una lunga carriera nel mondo del giornalismo italiano e tra le fila delle redazioni dei più grandi quotidiani nazionali come il Corriere della Sera, Il Mattino e Il Messaggero, per i quali è stato anche direttore. Ha iniziato giovanissimo a scrivere per alcune testate locali, per trasferirsi poi nella Capitale, dove ha iniziato a lavorare prima con ‘Paese Sera’, poi con il ‘Corriere della Sera‘ dove è rimasto per vent’anni. Si è dedicato alla cronaca giudiziaria, poi inviato speciale e negli ultimi anni capo dell’edizione romana del quotidiano di via Solferino. “Operato d’urgenza, è in condizioni gravissime”. Cosa è successo a Vittorio Emanuele ParsiPaolo ...