Tutti gli uomini e le donne di Chiara Ferragni | lo staff dell’influencer prima del Pandoro gate

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ieri anche la procura di Trento ha aperto un fascicolo sul caso Balocco–. E ora, dopo la maxi multa dell’Antitrust si cercano le responsabilità dentro lo. Come ricostruisce oggi Il Messaggero nella black list non c’è solo il manager Fabio Maria Damato. Il quotidiano elenca volti, nomi e cognomi dei fedelissimi dell’imprenditrice digitale.trac’è Luisa Lozupone, capo della comunicazione. La nomina a responsabile marketing e comunicazione dellaColletion avviene nel 2019 e combacia con la promozione di Fabio Maria Damato. Lozupone, riporta la testata «è anche legata all’assistente legale della, di cui commenta i post (e soprattutto i successi) su Linkedin. Stiamo ...

Mangiare le lenticchie, accendere le candele, mettere in tavola il riso. E poi, ancora, avere un corno portafortuna e non trascurare la frutta secca. ... (vanityfair)

Esclusi dal divietospettacoli pirotecnici realizzati da professionisti autorizzati. E per chi ... tubi lancia coriandoli, bacchette scintillanti e 'i materiali - specifica il Comune - ...E' infatti la politica la categoria più citata subito dopo nelle conversazioni (258 milioni), con Giorgia Meloni che batteonorevoli colleghi di maggioranza e opposizione. E ancora:...Nella primavera del 1977 dopo un derby tra Inter e Milan, Beppe Viola mandò in onda alla "Domenica Sportiva" un altro derby, del 1963, perché quello che si era visto ...Abbiamo dato loro supporto nell’organizzazione del Campionati Mondiali ed Europei Hobie Cat e loro hanno fatto la stessa cosa in occasione dei Giovanili in Singolo, con un grande risultato in entrambi ...