Tunnel allagato | tutti i treni da e per Londra cancellati VIDEO

(Di sabato 30 dicembre 2023) Pubblicato il 30 Dicembre, 2023e 41Eurostar da e persono statiper la giornata di oggi. Lo ha annunciato la compagnia ferroviaria sul suo sito web. “L’allagamento deitra St Pancras International e Ebbsfleet non è migliorato e i servizi ferroviari non sono in grado di operare. Eurostar ha quindi dovuto prendere la spiacevole decisione di cancellarei nostrisulla nostra rotta da e perper il resto della giornata”, scrive Eurostar. Eurostar, che gestisce i servizi daa Parigi, Bruxelles e Amsterdam, ha annunciato che i clienti interessati hanno diritto a un rimborso completo o a un cambio.

tutti e 41 treni Eurostar da e per Londra sono stati cancella ti per la giornata di oggi. Lo ha annunciato la compagnia ferroviaria sul suo sito web. ... (ilfattoquotidiano)

L'allagamento delSecondo quando riporta l'agenzia di stampa britannica Pa, l'allagamento ha interessato ilche si trova sotto il Tamigi. Circostanza che ha reso inevitabile la ...La7.it - Ilferroviario ridotto a un fiume per gli allagamenti : l'acqua che cola dalle pareti della galleria: succede a Londra, in un collegamento strategico a est della capitale, da cui ...Eurostar ha bloccato la circolazione dei 41 convogli per i disagi accusati agli snodi di St Pancras International ed Ebbsfleet ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...