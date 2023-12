Tunnel allagato e Eurostar cancellati | è caos treni tra Parigi e Londra

La7.it - Ilferroviario ridotto a un fiume per gli allagamenti : l'acqua che cola dalle pareti della galleria: succede a Londra, in un collegamento strategico a est della capitale, da cui ...Tutti e 41 treni Eurostar da e per Londra sono stati cancellati per la giornata di oggi, sabato. Lo ha annunciato la compagnia ferroviaria sul suo sito web. L'allagamento deitra St Pancras International e Ebbsfleet non migliorato e i servizi ferroviari non sono in grado di operare. Eurostar ha quindi dovuto prendere la spiacevole decisione di cancellare tutti i ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...Tutti e 41 treni Eurostar da e per Londra sono stati cancellati per la giornata di oggi, sabato. Lo ha annunciato la compagnia ferroviaria sul suo sito web.