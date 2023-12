Trump | la campagna elettorale del 2024

“Dopo molte preghiere e riflessioni, ho deciso di sospendere la mia campagna per la presidenza a partire da oggi”. Mike Pence , ex vicepresidente ... (ilfattoquotidiano)

Con la petizione del GOP del Colorado e gli avvocati del presidenteche hanno dichiarato che ... Amaryllis Fox Kennedy, responsabile dellaelettorale di Kennedy, ritiene che la decisione ...Per il portavoce dellaelettorale di, Steven Cheung, si tratta di una decisione "atroce": "Stiamo assistendo in tempo reale al tentativo di furto di un'elezione", ha proseguito, ...Processo contro TrumpDisinformazione generata: Cohen, ex avvocato di Trump, ha ammesso in tribunale l'uso improprio dell'intelligenza ...L’economia scoppia di salute eppure l’insoddisfazione cresce, lo slittamento a destra delle classi lavoratrici coinvolge anche le minoranze. Trump ridimensionerebbe l’impegno americano nella Nato e pe ...