Tris al Bologna e primo successo casalingo per l' Udinese

Pereyra, Lucca e Payero fermano la corsa degli emiliani UDINE - Sconfitta pesante per il Bologna, che cade per 3-0 in casa di un'ottima Udinese, riuscita ad azzerare la proposta di gioco della formazione rossoblù. Per i friulani apre la rete di Pereyra, seguita da quelle di Lucca e Payero

L’Inter, detentrice del titolo da due edizioni, scende in campo per gli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna, grande sorpresa di questa... (calciomercato)

UDINE (ITALPRESS) – Sconfitta pesante per il Bologna , che cade per 3-0 in casa di un'ottima Udinese, riuscita ad azzerare la proposta di gioco della ... (liberoquotidiano)

Payero cala il tris con un tiro che non lascia scampo al numero uno polacco del Bologna. I felsineri provano una reazione ma è sterile. All'8' i padroni di casa calano il primo gol: palla in profondità per Ebosele che effettua il cross. La squadra di Thiago Motta crolla al Friuli e cede alla Fiorentina il quarto posto. Gara opaca dei rossoblù, sempre in balia degli avversari, primo successo per l'Udinese. Brusca frenata dei felsinei, che affondano al Bluenergy Stadium: Zirkzee non incide, fatale l'uno-due a inizio ripresa. Esulta Cioffi, che vola a +3.