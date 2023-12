Tributo ‘neomelodico’ al sanguinario boss Cutolo | la denuncia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono sconcertato, questa è apologia della cultura camorrista, l’esaltazione di un, e costituisce un vero e proprio reato”. Lo afferma il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che in un post sul suo profilo Facebook scrive che “ha sollevato indignazione, sui social, l’esibizione del neomelodico Luca Formisani che a Fuorigrotta si è prodotto in una performance delirante, una Raffaele, uno dei camorristi più spietati e sanguinari della storia italiana”. “Rivolgendosi al pubblico il cantante ha recitato un monologo improntato sull’esaltazione delle organizzazioni criminali che infestano il Sud”, sottolinea ancora Borrelli, segnalando che “are l’accaduto, ripreso in un video, è stata la giornalista Luciana ...