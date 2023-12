Trevisan-Rodionova | WTA Brisbane 2024 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 30 dicembre 2023) Anche per Martinaè pronto a ripartire il percorso stagionale.ne segna il debutto, e contro un’avversaria notoriamente complicata da affrontare, Arina. L’australiana, del resto, è nota per ricorrere a un numero interessante di mezzi per dar fastidio alle avversarie. Un solo precedente tra le due, quello delle qualificazioni di Dubai 2021 con successo dell’italiana. L’aussie, mai entrata tra le prime 100 in carriera, ha comunque avuto modo di giocare tutti e quattro gli Slam; se la ricordano bene Camila Giorgi e Sara Errani, l’una per averci perso e l’altra vinto agli US Open 2014, al primo e al secondo turno. In attesa c’è Sofia Kenin, con l’americana a rappresentare uno dei grandi punti di domanda in chiave WTA del. Tabellone WTA: tris ...