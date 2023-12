Treni in Toscana | stop alla circolazione sulla linea Firenze-Empoli per due giorni

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il provvedimento si rende necessario per consentire lavori di manutenzione da parte del gestore della strada al viadotto sul fiume Arno in località San Donnino () L'articolo proviene daPost.

Disagi all'altezza di Montale (Pistoia) nella linea Firenze - Viareggio. Una situazione verificatasi più volte in pochi giorni (247.libero)

“Cosa succede sulla linea ferroviaria tra Firenze e Borgo San Lorenzo? " L'articolo Treni in Toscana : forti disagi per pendolari linea ... ()

domenica 10 dicembre 2023, con l'entrata in vigore dell'orario invernale, torneranno a circolare, dopo un anno, i Treni diretti ... ()

Incremento dell'offerta di servizi per dare maggiore regolarità a una linea fondamentale sia per gli spostamenti pendolari tra la Toscana ... ()

Ha riaperto oggi, 27 dicembre 2023, la linea ferroviaria Faentina nel tratto tra Marradi e Faenza. La linea, interrotta da maggio scorso per la ... ()

...anche la chimica Intanto il prezzo del petrolio minaccia di aumentare ancora Sciopero dei: ... Costa, crociera di cioccolato nel Mediterraneo Rinnovata la collaborazione con Barry Callebaut,...Esistono poi molti altristorici gestiti sempre dalle Ferrovie dello Stato, attraverso un ... nelle Marche la ferrovia Subappennina tra Fabriano e Pergola; inla ferrovia della Val d'...Il provvedimento si rende necessario per consentire lavori di manutenzione da parte del gestore della strada al viadotto sul fiume Arno in località San Donnino (Firenze) ...Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli, torna a chiedere una revisione dell’orario invernale del trasporto ferroviario. Il primo cittadino, in una comunicazione rivolta all’assessore regionale alla Mobil ...