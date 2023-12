Traffico Roma del 30-12-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità me trovati all’ascolto aNord via Flaminia si sta in coda per incidente tra due punti e Corso di Francia nelle due direzioni sulla tangenziale coda pertra via Tiburtina e l’uscita Porta Maggiore direzione San Giovanni e ti rallenta persul tratto Urbano della A24 tra l’uscita per via Filippo Fiorentini e l’ingresso con la tangenziale per viale del Muro Torto cose pere anche per lavori tra Porta Pinciana e piazzale Flaminio e per favorire gli spostamenti con i mezzi pubblici verso il centro capitolino fino al 7 gennaio potenziate numerose linee bus a queste si aggiungono le due linee gratuite free uno è free 2 dalle 9 alle 21 in partenza da Termini e da Piramide e dirette in centro ...