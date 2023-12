Traffico Roma del 30-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 dicembre 2023) Luceverdevai trovati dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione Quindi nessun problema sul Raccordo Anulare e consolare notizia che arriva dalla A1Firenze per segnalare rallentamenti e code perintenso lungo la carreggiata Nord tra Ponzanono e Orte in direzione di Firenze in città possibili rallentamenti del Muro Torto per lavori al manto stradale a partire dall’interno delle cavalcavia di piazzale Brasile nella carreggiata in direzione Flaminio ed infine ricordiamo che fino al 7 gennaio nell’ambito del Piano mobilità per le feste le zone alimitato di centro e Tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete ...