Traffico Roma del 30-12-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 30 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazioneintenso soprattutto in uscita dasull’auto sole con Coda a tratti tranord e l’uscita di Orte in direzione Firenze regolare la pressione sulle strade della capitale per favorire gli spostamenti con i mezzi pubblici Durante le festività verso il centro capitolino attivate tre linee gratuite la prima con ingresso da via Marsala e l’altra da via dei Partigiani dalle ore 9 alle ore 21 ed un’altra linea l’accento da Porta Pinciana Attiva dalle 9 alle 20 Infine per il concerto di capodanno domani al Circo Massimo disposte seguenti chiusure dalle ore 7 chiusa via dei Cerchi dalle ore 18 chiuse le vie circostanti l’evento per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it deve Arnoldi è tutto al prossimo aggiornamento ...

Trend in diminuzione in particolare a Napoli, ma c'è un forte aumento deldi droga con una impennata del 19%. Diminuiscono gli omicidi (da 15 a 14), quelli di camorra restano 4 come nel 2022,......tra i 25 e i 70 anni e sono residenti in parte a Fiumicino e restanti nella provincia di. ...2 % rispetto all'anno 2019, anno di riferimento 'ante covid' in cui ilpasseggeri aveva la ...Cinque gli accessi veicolari controllati dal prossimo 8 gennaio. Le telecamere controlleranno i seguenti incroci: via Garibaldi con Piazza Mameli e via A. Damiani; via XI Maggio con via L. Anselmi Cor ...Roma, 30 dic. (askanews) - In un video pubblicato sull'account social della Southeastern Railway, si vede una cascata d'acqua che si riversa in un tunnel utilizzato dai treni Eurostar, vicino alla sta ...