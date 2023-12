Traffico Roma del 30-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità scorrevole la circolazione lungo la rete via della capitale ricordiamo che su Viale di Tor di Quinto oggi dalle 9 alle 16 per lavori di potatura è vietato il transito da via Pietro lupi e via del Foro Italico nelle due direzioni riguardo le ZTL centro e Tridente fino al 7 gennaio sono attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle ore 6:30 alle ore 20 per favorire gli spostamenti con i mezzi pubblici verso il centro capitolino attivate anche tre gratuite la prima con ingresso da via Marsala e l’altra da via dei Partigiani dalle ore 9 alle ore 21 e la linea 100 da Porta Pinciana Attiva dalle 9 alle 20 per il concerto di capodanno domani al Circo Massimo disposte le seguenti chiusura delle ore 7 chiusura di via dei Cerchi dalle ore 18 chiusura delle vie circostanti l’evento ...