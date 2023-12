Traffico Roma del 30-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 dicembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione circolazione regolare sulle strade della capitale Qualche rallentamento per ilsi registra sul Raccordo Anulare tra Cassia bis e Salaria in carreggiata interna per favorire gli spostamenti con i mezzi pubblici Durante le festività verso il centro capitali non sono state attivate tre linee gratuite la prima con ingresso da via Marsala e l’altra da via dei Partigiani dalle ore 9 alle 21 e un’altra linea l’accento da Porta Pinciana Attiva dalle 9 alle 20 in conclusione per il concerto di capodanno domani al Circo Massimo disposte seguenti chiusure dalle ore 7 chiusura via dei Cerchi e dalle ore 18 chiusura delle vie circostanti il Circo Massimo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it melanosi è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della ...