Traffico Roma del 30-12-2023 ore 10 | 30

(Di sabato 30 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità della mobilità per le festività natalizie saranno in strada anche oggi le linee gratuite Friuli free 2 che collegano rispettivamente termini Piazzale dei partigiani con largo Chigi quindi via del in strada anche la linea gratuita 100 che si muove all’interno del Tridente collegando Porta Pinciana quindi via Veneto con Piazza Cavour dalle 10:30 poi previste più corse su 13 linee di bus dirette in centro e verso le zone commerciali della città intensificato anche il servizio della linea della metropolitana e alle 14:30 quello della metro ci ricordiamo che oggi le linee del metro effettueranno l’orario prolungato le ultime corse dei treni dai capolinea saranno alle 1:30 di notte in vigore il prolungamento delle ZTL diurne di centro e Tridente i varchi saranno attivi fino alle 20 ...