Traffico Roma del 30-12-2023 ore 09 | 30

(Di sabato 30 dicembre 2023) Luceverdemerito alla Chiara Ascolta di studio di Barbara Taorminaregolare sulle strade della capitale anche se in aumento per gli spostamenti legati al capodanno comunqueoggi con l’auto dal divieto del transito nella giornata di domani per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate dalle 9 alle 22 è riaperta alvia della Balduina 3 via De Carolis via dei Frigeri attivate tre linee gratuita e la ingresso da via Marsala e l’altra da via dei Partigiani dalle 9 alle 21 e ancora la linea 100 da Porta Pinciana attivata dalle 9 alle 20 infine è possibile difficoltà di circolazione per il concerto di capodanno al Circo Massimo dalla mezzanotte del 31 e dalle 7 chiusura di via dei Cerchi dalle 18 delle vie circostanti il Circo Massimo per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il ...