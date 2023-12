Traffico Roma del 30-12-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazioneregolare sulle strade della capitale prudenza per un incidente sulla Cristoforo Colombo all’altezza di via Ferrari ricordiamo per il periodo festivo nello specifico fino al 7 gennaio la ZTL di centro e Tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 per favorire gli spostamenti con i mezzi pubblici verso il centro capito arrivate tre linee gratuite dalle 9 alle 21 due linee una con ingresso da via Marsala 1 da via dei Partigiani è dalle 9 alle 20 la linea 100 da Porta Pinciana bene questa era l’ultima informazione per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con ...