“Tra dire e fare” | la presentazione del libro di Annita Vesto a Calvi 

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Tra” (Il Viandante edizione) diè il titolo delpresentato lo scorso 27 dicembre a Calvi nell’ambito delle iniziative della rassegna “Fantasie di Natale” organizzata dall’amministrazione comunale. Al centro dell’incontro il tema della violenza di genere, quella più subdola, la violenza psicologica che genera ferite non sempre curabili e che spesso viene confusa con manifestazioni “d’amore”. Ad aprire i lavori moderati dalla giornalista Elide Apice, il sindaco di Calvi, Armando Rocco, che ha sottolineato come uno dei modi per arginare il fenomeno sia agire perché si dia sempre più importanza al il rispetto per l’altro. Michele Martino, referente provinciale dell’associazione Libera, tra i relatori, ha tra l’altro posto l’attenzione sulla ...