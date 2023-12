Tour de Ski oggi | Sprint Dobbiaco 2023 | orari sabato 30 dicembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 30 dicembre 2023) Scatterà30, a, in Italia, ilde Ski: l’edizione 2024 dellaa tappe, valida per la Coppa del Mondo-2024 di sci di fondo, si aprirà con le garein tecnica libera. Alle ore 12.00 inizieranno le qualificazioni, mentre alle ore 14.30 scatteranno le finali. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELDE SKI ALLE 12.00 E ALLE 14.30 Per l’Italia saranno al via delle qualificazioni venti azzurri: tra le donne saranno inotto italiane, mentre tra gli uomini saranno alla partenza dodici elementi. Per le qualificazioni diretta tv su Eurosport 1 HD e direttasu eurosport.it e discovery+. Le finali della ...

"Il Tour de Ski si apre con un format che mi è favorevole, anche se sarà una gara insidiosa. Il tracciato di Dobbiaco è ottimale per una sprint ed i pretendenti sono numerosi. Sono uscito dall'influenza e ...La diciottesima edizione del Tour de Ski si apre domani con una sprint in tecnica libera all'interno della Nordic Arena di Dobbiaco , in provincia di Bolzano . Sarà primo atto di un trittico pusterese a cui seguirà la tappa di ...Scatterà oggi, sabato 30 dicembre, a Dobbiaco, in Italia, il Tour de Ski: l'edizione 2024 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, si aprirà con le gare sprint in tecnica libera.