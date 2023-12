Tour de Ski 2024 | Linn Svahn brucia Jonna Sundling nella sprint tl di Dobbiaco 18ma Nicole Monsorno

(Di sabato 30 dicembre 2023) Doppietta svedesein tecnica libera di, in Italia, gara d’apertura delde Ski, valido per la Coppa del Mondo 2023-di sci di fondo: successofinale femminile didavanti a, con la norvegese Kristine Stavaas Skistad terza, mentre vengono eliminate nei quarti di finalee Caterina Ganz, le quali chiudono rispettivamente ined in 29ma posizione assoluta. La finale viene vinta dalla svedese, che trionfa in 3’01?22, andando are la connazionale, seconda a ...

Terminate da poco le operazioni per la qualificazione della sprint a Dobbiaco , in apertura di Tour de Ski 2024 . La tecnica libera non ha il suo re, ... (oasport)

Sono sette gli azzurri che hanno superato il turno di qualificazione della sprint in tecnica libera a Dobbiaco , valida per l'apertura della diciottesima edizione delde: Federico Pellegrino , Michael Hellweger , Alessandro Chiocchetti , Elia Barp e Davide Graz al maschile, Nicole Monsorno e Caterina Ganz al femminile. L'altoatesino Hellweger con il nono ...