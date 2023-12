Tour de Ski 2024 | Chanavat non fa sconti in qualificazione nella sprint di Dobbiaco | Hellweger 9° e Pellegrino 14°

(Di sabato 30 dicembre 2023) Terminate da poco le operazioni per ladella, in apertura dide Ski. La tecnica libera non ha il suo re, Johannes Hoesflot Klaebo, e allora cerca altri padroni. Quello di oggi è Lucas: per il francese 2’33?23 e distacchi molto ampi rifilati al resto della compagnia. Coppia svizzera al secondo e terzo posto, con Janik Riebli e Valerio Grond collocati a 2?12 e 2?53 rispettivamente. Stavolta il giro dei norvegesi comincia dalla quarta e quinta posizione, con Harald Oestberg Amundsen ed Erik Valnes rispettivamente a 2?68 e 3?. LIVEde Ski,2023 in DIRETTA:ai quarti con un pokerissimo di azzurri! Ganz e Monsorno ok, appuntamento alle ...

Venerdì 29 dicembre a Valmeinier, in Savoia, si è disputato il secondo e ultimo Slalom FIS maschile valido per loChrono SamseTechnique, il circuito istituzionale della federazione francese. La gara era aperta alla partecipazione di atleti stranieri, ma, come prevedibile, ha avuto come risultato una ...Appena ventenne, Martino Carollo si prepara a vivere l'esordio assoluto in Coppa del Mondo. Il giovane piemontese delle Fiamme Oro lo farà direttamente alde, scrivendo così una pagina storica per lo sci di fondo cuneese, in quanto sarà il primo dalla provincia 'Granda' a prendere parte a questa competizione. Non male per chi, sempre a Dobbiaco,...Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Alessandro Chiocchetti, Elia Barp e Davide Graz al maschile, Nicole Monsorno e Caterina Ganz al femminile: sono sette nel complesso gli azzurri che hanno ...Il diciottesimo Tour de Ski si è aperto con il turno di qualificazione della sprint in tecnica libera di Dobbiaco, in provincia di Bolzano.