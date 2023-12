Tour de Ski 2024 | Chanavat e Chappaz festeggiano a Dobbiaco nella sprint | Hellweger e Pellegrino fuori in semifinale

(Di sabato 30 dicembre 2023) Lucasè il primo vincitore e leader dell’edizionedelde Ski. Il francese vince laa tecnica libera di, chiudendo la finale in 2’35?75 dopo averla dominata insieme al connazionale Julez, indietro di 22 centesimi. Una festa totale francese, insomma, nel giorno in cui Klaebo non c’è per rinuncia in termini assoluti.finale,si mettono davanti e ci restano, mentre Amundsen rompe un bastone sulla salita e Grond decide che non è il caso di lottare più. La doppietta arriva, conche vince davanti ae all’USA Ben Ogden, che con 2’36?24 tiene dietro di tre decimi Erik Valnes. Niente podio per la Norvegia, insomma, con Valerio ...

Sono sette gli azzurri che hanno superato il turno di qualificazione della sprint in tecnica libera a Dobbiaco , valida per l'apertura della diciottesima edizione delde: Federico Pellegrino , Michael Hellweger , Alessandro Chiocchetti , Elia Barp e Davide Graz al maschile, Nicole Monsorno e Caterina Ganz al femminile. L'altoatesino Hellweger con il nono ...Venerdì 29 dicembre a Valmeinier, in Savoia, si è disputato il secondo e ultimo Slalom FIS maschile valido per loChrono SamseTechnique, il circuito istituzionale della federazione francese. La gara era aperta alla partecipazione di atleti stranieri, ma, come prevedibile, ha avuto come risultato una ...Il Tour de Ski della stagione 2023-24 si è aperto con due ottime prestazioni elvetiche. A Dobbiaco nella prova a sprint Valerio Grond e Nadine Fähndrich hanno raggiunto la finale chiudendo entrambi co ...In mattinata, la qualificazione era sfuggita per un nulla per le due debuttanti Federica Cassol (32esima) e Iris De Martin Pinter (34esima); più attardate Nadine Laurent (44esima), Martina Di Centa ...