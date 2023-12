Tour de Ski 2023 2024 | sprint Dobbiaco sci di fondo oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di sabato 30 dicembre 2023) A che ora e come seguire lein tecnica libera maschile e femminile di, gare d’apertura delde Skidi sci di. L’evento, di scena fino a domenica 7 gennaio sulle nevi di Italia e Svizzera, fa parte del calendario di Coppa del Mondo. La Nazionale è presente alla diciottesima edizione del tradizionale appuntamento italo-elvetico con una delegazione di ventuno azzurri (dodici uomini e nove donne). In campo maschile, dunque, spazio a Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà, Elia Barp, Alessandro Chiocchetti, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Martino Carollo e Michael Hellweger. Tra le donne, invece, riflettori puntati su Francesca Franchi, Caterina Ganz, Anna Comarella, Nadine ...

Alle 14:40, il "Sci Di Fondo: Coppa del Mondo 2023/24de: Finali Sprint M. Le & Femm.le" entra in diretta da Dobbiaco, Bolzano, con la telecronaca di Franco Bragagna. Alle 16:10, la rubrica "..."Ildesi apre con un format che mi è favorevole, anche se sarà una gara insidiosa. Il tracciato di Dobbiaco è ottimale per una sprint ed i pretendenti sono numerosi. Sono uscito dall'influenza e ...Scatterà oggi, sabato 30 dicembre, a Dobbiaco, in Italia, il Tour de Ski: l'edizione 2024 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, si aprirà con le gare sprint in t ...